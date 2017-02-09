В Испании не проводился допинг-контроль с марта 2016 года

Футболисты чемпионата Испании не проходили допинг-контроль почти год. Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) объявило, что допинг-тесты в футболе не проводились с марта прошлого года, поскольку ФИФА и УЕФА не договорились о том, кто именно за них будет отвечать. Ранее этим занималось AEPSAD, однако ВАДА отобрало у организации лицензию из-за несоответствия испанских законов кодексу организации. Весной AEPSAD должно быть восстановлено в правах.