Брант продлил контракт с «Вест Бромвичем»
Сегодня, 21:27 | Источник: ФК "Вест Бромвич" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Вест Бромвича» Крис Брант принял решение остаться в клубе еще на несколько лет. 32-летний хавбек продлил контракт до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Брант провел 17 матчей в Премьер-Лиге, забил три мяча и сделал три голевых передачи.
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