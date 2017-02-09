Брант продлил контракт с «Вест Бромвичем»

Полузащитник «Вест Бромвича» Крис Брант принял решение остаться в клубе еще на несколько лет. 32-летний хавбек продлил контракт до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Брант провел 17 матчей в Премьер-Лиге, забил три мяча и сделал три голевых передачи.