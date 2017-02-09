«Арсенал» потерял Максимова до конца сезона
Сегодня, 21:30 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов, перешедший в команду в сентябре 2016 года, выбыл из строя до конца сезона, по словам главного тренера туляков Сергея Кирьякова.
«К сожалению, второй сбор был омрачен травмами. Илья Максимов не сыграет за „Арсенал“ в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке».
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