«Халл Сити» потерял Эрнандеса на три-четыре недели

Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес после матча с «Ливерпулем» (2:0) получил травму. Обследование показало, что у него повреждено подколенное сухожилие. Восстановление займет три-четыре недели. Уругваец в Премьер-Лиге в этом сезоне провел 14 матчей, забив три гола.