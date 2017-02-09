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«Халл Сити» потерял Эрнандеса на три-четыре недели

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Халл Сити, Эрнандес Абель
Сегодня, 21:36 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес после матча с «Ливерпулем» (2:0) получил травму. Обследование показало, что у него повреждено подколенное сухожилие. Восстановление займет три-четыре недели. Уругваец в Премьер-Лиге в этом сезоне провел 14 матчей, забив три гола.

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