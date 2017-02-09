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В Испании возбуждены уголовные дела против фанатов, угрожавших Зозуле

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Скандалы, Райо Вальекано, Зозуля Роман
Сегодня, 22:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов

Ла Лига продолжает разбирательство по делу об украинском форварде Романе Зозуле, чья аренда из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвалась из-за угроз фанатов мадридской команды. Они обвиняли игрока в национализме, поэтому были против его присутствия в команде. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отмечал, что вычислены 17 человек, которые угрожали Зозуле. Против десяти из них уже возбуждены уголовные дела.

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