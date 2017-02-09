Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса»
Сегодня, 22:36 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду по окончании сезона, несмотря на слова руководства туринцев об обратном. По данным источника, между наставником и руководителями «Ювентуса» возникли разногласия в том числе в плане работы на трансферном рынке. Якобы тренер уже договорился о разрыве отношений с клубом. Интерес к Аллегри проявляют и другие команды.
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Может нет дыма без огня?
Вот что пишут газетёнки:
Сарри: "Никаких встреч с "Ювентусом" не было"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри намерен судиться с газетами, которые написали о его встрече с представителями "Ювентуса".
"Какая-то из газет уже написала, что я встретился с представителями "Ювентуса", - говорит Сарри. - Я поговорю со своими адвокатами. Посмотрим можно ли их за это засудить. Никакой правды в этом сообщении нет.
Наш состав? Нет смысла проводить постоянные трансферы, потому что у нас в составе много молодых игроков, которые не могут в одночасье стать звёздами, им нужны месяца работы на то, чтобы стать лучше. Я чувствую в себе ответственность за то, чтобы помочь им в росте".
Надеюсь утка. А там кто знает, когда тренеру говорят твоя задача ЛЧ и покупают ему Ринконов, Алвесов, Стурар, Лемин, Пьяц и Эрнанесов, тут думаю разногласия могут возникнуть)