Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду по окончании сезона, несмотря на слова руководства туринцев об обратном. По данным источника, между наставником и руководителями «Ювентуса» возникли разногласия в том числе в плане работы на трансферном рынке. Якобы тренер уже договорился о разрыве отношений с клубом. Интерес к Аллегри проявляют и другие команды.