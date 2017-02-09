Рейтинг@Mail.ru

Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 22:36 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду по окончании сезона, несмотря на слова руководства туринцев об обратном. По данным источника, между наставником и руководителями «Ювентуса» возникли разногласия в том числе в плане работы на трансферном рынке. Якобы тренер уже договорился о разрыве отношений с клубом. Интерес к Аллегри проявляют и другие команды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:52
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:49
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:45
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:41
ответ пользователю матос (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:40
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:39
ответ пользователю Serpenti Fighter (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:37
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:35
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:35
ответ пользователю матос (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:34
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:23
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 23:02, редактировал Сегодня 23:02
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:59
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:57
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:43
ответ пользователю Гонец от Князя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:41
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:39 Сарри готов судиться с газетой, которая связала его с «Ювентусом» 1
22:54 Куман: «„Барселона“? Я всегда буду с ней связан» 6
Александр Чистяков
20 тренеров, заслуживших шанс в АПЛ
​Британское издание The Telegraph выбрало двадцатку «недооцененных» тренеров, заслуживающих шанс принять клуб АПЛ. «Соккер.ру» изучил компанию, в которую входит Слуцкий.
Комментариев: 10
07:34 Тухель: «„Боруссия“ заслужила победу над „Гертой“» 2
06:36 Пеллегрино: «Очень признателен игрокам „Алавеса“ за выход в финал Кубка Испании» 10
02:58 Аллегри: «„Арсенал“? Я не буду ничего подтверждать или опровергать» 4
Вчера
Вадим Багров
Венгер готов к «Баварии»
«Соккер.ру» собирает мнения и аргументы в пользу ухода или продолжения работы Арсена в «Арсенале». Пора определяться, ведь впереди – развязка нового сезона.  
Комментариев: 19
06:51 Анчелотти: «Все, что имеет значение – это выход „Баварии“ в четвертьфинал Кубка Германии» 4
06:33 Симеоне: «„Атлетико“ покидает турнир с чувством гордости» 11
04:30 Энрике: «„Барселона“ не заслужила такого счета, но заслужила выход в финал» 14
все материалы по этой теме
Турниры