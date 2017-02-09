Куман: «„Барселона“? Я всегда буду с ней связан»
Сегодня, 22:54 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман опроверг слова агента Гвидо Альберса, который заявлял, будто «Барселона» контактировала с голландцем, ранее игравшим за нее.
«Альберс уже не мой агент. Поэтому он ничего не может знать. И никаких контактов нет. А с „Барселоной“ я был связан всегда: так было в прошлом, так будет и впредь».
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