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Сарри готов судиться с газетой, которая связала его с «Ювентусом»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Наполи, Сарри Маурицио
Сегодня, 23:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри опроверг слухи о том, что вел переговоры с «Ювентусом», который якобы планирует расстаться с Массимилиано Аллегри.

«Одна из газет написала, что меня видели с руководителями „Ювентуса“. Я поговорю со своим адвокатом и изучу вопрос подачи жалобы на это СМИ. Это совершенно ложная информация. Посмотрим, что мы с этим можем сделать».

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