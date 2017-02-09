Сарри готов судиться с газетой, которая связала его с «Ювентусом»
Сегодня, 23:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри опроверг слухи о том, что вел переговоры с «Ювентусом», который якобы планирует расстаться с Массимилиано Аллегри.
«Одна из газет написала, что меня видели с руководителями „Ювентуса“. Я поговорю со своим адвокатом и изучу вопрос подачи жалобы на это СМИ. Это совершенно ложная информация. Посмотрим, что мы с этим можем сделать».
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