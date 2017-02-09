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Виллиан: «Ко мне был интерес со стороны МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Ман Юнайтед, Виллиан
Сегодня, 23:51 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Челси» Виллиан подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» пытался приобрести его в начале сезона.

«Деталей я не знаю. Но интерес ко мне был. МЮ хотел меня заполучить, когда его возглавил Моуриньо. О других клубах не знаю. В Интернете много всего пишут. Но я рад, что моя игра вызывает интерес».

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