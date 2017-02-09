Виллиан: «Ко мне был интерес со стороны МЮ»

Полузащитник «Челси» Виллиан подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» пытался приобрести его в начале сезона.

«Деталей я не знаю. Но интерес ко мне был. МЮ хотел меня заполучить, когда его возглавил Моуриньо. О других клубах не знаю. В Интернете много всего пишут. Но я рад, что моя игра вызывает интерес».