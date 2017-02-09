«Интер»: «Не понимаем, почему в „Ювентусе“ говорят о нас»

«Интер» выступил с заявлением в адрес «Ювентуса», выразив недовольство оскорблениями в адрес клуба со стороны представителя акционеров туринской команды после последнего матча.

«Мы в „Интере“ не понимаем, почему „Ювентус“ продолжает говорить о нас, тогда как мы никогда не сосредотачивали свое внимание на них. Мы вполне вежливо через соответствующие каналы предложили обсудить спорные решения судей в матче, который важен для всей Серии А. А такие комментарии нас беспокоят».