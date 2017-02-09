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«Интер»: «Не понимаем, почему в „Ювентусе“ говорят о нас»

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 0ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Скандалы
Вчера, 23:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Интер» выступил с заявлением в адрес «Ювентуса», выразив недовольство оскорблениями в адрес клуба со стороны представителя акционеров туринской команды после последнего матча.

«Мы в „Интере“ не понимаем, почему „Ювентус“ продолжает говорить о нас, тогда как мы никогда не сосредотачивали свое внимание на них. Мы вполне вежливо через соответствующие каналы предложили обсудить спорные решения судей в матче, который важен для всей Серии А. А такие комментарии нас беспокоят».

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