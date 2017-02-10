Журналист: «Я настаиваю, что Сарри встречался с руководством „Ювентуса“»
Сегодня, 00:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Журналист газеты Il Tempo Алессандро Аустини признался, что это он рассказал о встрече наставника «Наполи» Маурицио Сарри с руководством «Ювентуса». Ранее Сарри угрожал подать в суд на того, кто распространил эту якобы лживую информацию.
«Я принимаю к сведению слова Сарри, но настаиваю на том, что написал абсолютную правду. Хочу подчеркнуть, что именно моя информация. И повторю, что встреча между Сарри и руководством „Ювентуса“ была. При этом я там написал, что туринцам будет сложно заполучить этого тренера. Это была лишь ознакомительная встреча, клуб хотел узнать намерения Сарри, поскольку Аллегри присматривается к Премьер-Лиге и может уйти туда летом».
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