Журналист: «Я настаиваю, что Сарри встречался с руководством „Ювентуса“»

Журналист газеты Il Tempo Алессандро Аустини признался, что это он рассказал о встрече наставника «Наполи» Маурицио Сарри с руководством «Ювентуса». Ранее Сарри угрожал подать в суд на того, кто распространил эту якобы лживую информацию.

«Я принимаю к сведению слова Сарри, но настаиваю на том, что написал абсолютную правду. Хочу подчеркнуть, что именно моя информация. И повторю, что встреча между Сарри и руководством „Ювентуса“ была. При этом я там написал, что туринцам будет сложно заполучить этого тренера. Это была лишь ознакомительная встреча, клуб хотел узнать намерения Сарри, поскольку Аллегри присматривается к Премьер-Лиге и может уйти туда летом».