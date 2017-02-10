Пюэль: «Вероятность подписания Касереса „Саутгемптоном“ велика»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Касерес Мартин, Пюэль Клод
Сегодня, 00:55 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подтвердил, что клуб близок к подписанию защитника Мартина Касереса.
«Сейчас мне сложно что-то комментировать, потому что контракта еще нет. В ближайшие дни посмотрим, что он может дать команде. Сейчас есть только предположение. Нет точной информации. Это сильный игрок, его качества нам могут быть интересны. Вероятность его подписания велика».
Другие материалы по теме:
Вчера
20:48 Слухи Энрике заблокировал переход Турана в Китай 53
06:12 Слухи «Челси» заинтересовался Канселу 0
08 февраля 2017
17:35 Слухи «Реал» присматривается к Джеко 10
Или войдите через