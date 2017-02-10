Пюэль: «Вероятность подписания Касереса „Саутгемптоном“ велика»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подтвердил, что клуб близок к подписанию защитника Мартина Касереса.

«Сейчас мне сложно что-то комментировать, потому что контракта еще нет. В ближайшие дни посмотрим, что он может дать команде. Сейчас есть только предположение. Нет точной информации. Это сильный игрок, его качества нам могут быть интересны. Вероятность его подписания велика».