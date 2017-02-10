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Пюэль: «Вероятность подписания Касереса „Саутгемптоном“ велика»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Касерес Мартин, Пюэль Клод
Сегодня, 00:55 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подтвердил, что клуб близок к подписанию защитника Мартина Касереса.

«Сейчас мне сложно что-то комментировать, потому что контракта еще нет. В ближайшие дни посмотрим, что он может дать команде. Сейчас есть только предположение. Нет точной информации. Это сильный игрок, его качества нам могут быть интересны. Вероятность его подписания велика».

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