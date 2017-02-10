Чалов: «У меня есть мечта уехать в топ-чемпионат Европы»
Сегодня, 01:40 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Павел Молочный
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поведал о своих планах на карьеру:
«У меня есть мечта уехать за границу, в топ-чемпионат, один из пяти ведущих в Европе. Хочу в будущем там играть.
Каким вижу свое будущее через 10 лет? Мне хотелось бы закрепиться в какой-нибудь европейской команде и быть на виду у топ-клубов».
В нынешнем сезоне РФПЛ 18-летний форвард принял участие в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
В «Спартаке» не говорят о чемпионстве, но дают обещания. Боккетти двинет пешком в Италию, Таски – в Германию, а Каррера заставит всех остальных. Сколько же им топать?
08 февраля 2017
Станислав Горин
Крестник Гинера готов вернуться в ЦСКА по первому зову, но не только Вагнер Лав или Иванович заглядывали в гости во второй раз. «Соккер.ру» предается воспоминаниям.
07 февраля 2017
Или войдите через
Вдруг получится.