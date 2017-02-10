Чалов: «У меня есть мечта уехать в топ-чемпионат Европы»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поведал о своих планах на карьеру:

«У меня есть мечта уехать за границу, в топ-чемпионат, один из пяти ведущих в Европе. Хочу в будущем там играть.

Каким вижу свое будущее через 10 лет? Мне хотелось бы закрепиться в какой-нибудь европейской команде и быть на виду у топ-клубов».

В нынешнем сезоне РФПЛ 18-летний форвард принял участие в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.