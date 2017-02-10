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Выпустивший рэп-сингл Дренте объявил о завершении футбольной карьеры

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Дренте Ройстон
Сегодня, 01:59 | Источник: Voetbal International | Редакция: Павел Молочный

Голландский хавбек Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры футболиста:

«Я ушел из футбола. Я сделал свой выбор».

29-летний экс-игрок мадридского «Реала» решил стать рэпером. Дренте взял псевдоним Roya2Faces и уже выпустил первый сингл.

Последней командой Дренте был клуб из ОАЭ «Бани Яс». Ранее он также выступал за такие клубы как «Фейеноорд», «Алания» и «Эвертон».

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​Ройстон Дренте, сочетавший несочетаемое в своей футбольной карьере – «Реал» и «Аланию», выпустил рэп-сингл. «Соккер.ру» обнаружил немало игроков с вокальными данными.
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