Выпустивший рэп-сингл Дренте объявил о завершении футбольной карьеры

Голландский хавбек Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры футболиста:

«Я ушел из футбола. Я сделал свой выбор».

29-летний экс-игрок мадридского «Реала» решил стать рэпером. Дренте взял псевдоним Roya2Faces и уже выпустил первый сингл.

Последней командой Дренте был клуб из ОАЭ «Бани Яс». Ранее он также выступал за такие клубы как «Фейеноорд», «Алания» и «Эвертон».