Выпустивший рэп-сингл Дренте объявил о завершении футбольной карьеры
Сегодня, 01:59 | Источник: Voetbal International | Редакция: Павел Молочный
Голландский хавбек Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры футболиста:
«Я ушел из футбола. Я сделал свой выбор».
29-летний экс-игрок мадридского «Реала» решил стать рэпером. Дренте взял псевдоним Roya2Faces и уже выпустил первый сингл.
Последней командой Дренте был клуб из ОАЭ «Бани Яс». Ранее он также выступал за такие клубы как «Фейеноорд», «Алания» и «Эвертон».
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Ройстон Дренте, сочетавший несочетаемое в своей футбольной карьере – «Реал» и «Аланию», выпустил рэп-сингл. «Соккер.ру» обнаружил немало игроков с вокальными данными.
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