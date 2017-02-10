«Боруссия» оценивает Обамеянга в 70 млн евро

Дортмундская «Боруссия» намерена отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга не менее, чем за € 70 млн.

Форвард сборной Габона неоднократно давал понять, что хотел бы выступать за мадридский «Реал». «Королевский клуб» должен принять решение о целесообразности приобретения 27-летнего игрока в конце сезона. Напомним, что в услугах Обамеянга также были заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Бундеслиги на счету габонского форварда 17 забитых мячей и 1 голевой пас в 17 встречах.