Черчесов: «У „Краснодара“ появилась скорость перед игрой с „Фенербахче“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший контрольный матч «Краснодара» с «Марбельей» (4:0), отметил, что российский клуб заметно прибавил по ходу сборов перед первым поединком 1/16 Лиги Европы с «Фенербахче»:

«Я смотрел матчи „Краснодара“ в Абу-Даби и здесь — разница заметная. Две недели назад они выглядели как на сборах, а сейчас уже быстрота появилась, скорость. Понятно, что соперник не того уровня, который будет им противостоять. Я видел игру „Фенербахче“ с „Бешикташем“, она мощная была. В плане борьбы „Краснодару“ нельзя ни в коем случае проигрывать».