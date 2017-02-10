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Черчесов: «У „Краснодара“ появилась скорость перед игрой с „Фенербахче“»

Матч: КраснодарКраснодар-:-ФенербахчеФенербахче
Начало матча: 16.02.2017, 19:00
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: тренеры, Черчесов Станислав
Сегодня, 02:36 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший контрольный матч «Краснодара» с «Марбельей» (4:0), отметил, что российский клуб заметно прибавил по ходу сборов перед первым поединком 1/16 Лиги Европы с «Фенербахче»:

«Я смотрел матчи „Краснодара“ в Абу-Даби и здесь — разница заметная. Две недели назад они выглядели как на сборах, а сейчас уже быстрота появилась, скорость. Понятно, что соперник не того уровня, который будет им противостоять. Я видел игру „Фенербахче“ с „Бешикташем“, она мощная была. В плане борьбы „Краснодару“ нельзя ни в коем случае проигрывать».

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