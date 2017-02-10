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Уилшир: «Мне необходимо играть, за этим я и пришел в „Борнмут“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Борнмут, Уилшир Джек
Сегодня, 03:30 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», отметил, что одним из решающих факторов при определении его дальнейшей карьеры будет наличие регулярной игровой практики:

«Я сконцентрирован на ближайших трех-четырех месяцах, а что случится потом, я не знаю. В конце сезона я сяду и подумаю над этим, регулярная игровая практика — это большой фактор. Мне необходимо играть, поэтому я приехал сюда.

Новый контракт с „Арсеналом“? Я оставлю это своему агенту».

В текущем сезоне АПЛ 25-летний хавбек принял участие в 19 матчах за «Борнмут» и сделал 2 голевые передачи.

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