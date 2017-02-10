Семак: «У меня были очень достойные учителя»

Наставник «Уфы» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из тех специалистов, с которыми удалось поработать Семаку, сильнее повлиял на формирование его тренерских взглядов:

«Я очень благодарен Лучано Спаллетти за огромное доверие и возможность поработать с ним. Прекрасный тренер, великолепный человек. Большое влияние на меня оказал и Андре Виллаш-Боаш, особенно с точки зрения методического подхода к игре и проведения занятий. Теперь я отлично понимаю и видение футбола Мирчи Луческу. Очень полезной была работа с Капелло и Слуцким. Словом, у меня были очень достойные учителя. Насколько это будет результативным, увидим».

Сергей Семак также поделился мнением о действующем в РФПЛ лимите на легионеров.