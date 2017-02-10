Семак: «У меня были очень достойные учителя»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Семак Сергей , Спаллетти Лучано , Виллаш-Боаш Андре , Луческу Мирча , Капелло Фабио , Слуцкий Леонид
Сегодня, 03:48 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Наставник «Уфы» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из тех специалистов, с которыми удалось поработать Семаку, сильнее повлиял на формирование его тренерских взглядов:
«Я очень благодарен Лучано Спаллетти за огромное доверие и возможность поработать с ним. Прекрасный тренер, великолепный человек. Большое влияние на меня оказал и Андре Виллаш-Боаш, особенно с точки зрения методического подхода к игре и проведения занятий. Теперь я отлично понимаю и видение футбола Мирчи Луческу. Очень полезной была работа с Капелло и Слуцким. Словом, у меня были очень достойные учителя. Насколько это будет результативным, увидим».
Сергей Семак также поделился мнением о действующем в РФПЛ лимите на легионеров.
Другие материалы по теме:
08 февраля 2017
07 февраля 2017
04:43 Слухи Черевченко возглавит «Балтику» 14
05 февраля 2017
Или войдите через