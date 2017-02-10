Киевское «Динамо» достигло соглашения с «Андерлехтом» по долгу за Мбокани

«Андерлехт» и «Динамо» Киев достигли соглашения по долгу за трансфер нападающего Дьемерси Мбокани, на правах аренды выступащего за «Халл Сити».

Напомним, сумма трансфера, по информации СМИ, составило около 10 миллионов евро.

«Динамо» не доплатило за игрока несколько сотен тысяч евро и не отдавало долг уже в течение нескольких лет. «Андерлехт» намеревался подать в суд на украинский клуб, но стороны смогли договориться по этому вопросу.

Напомним, недавно киевский клуб усилился сербским защитником Александром Пантичем.