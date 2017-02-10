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Паулу Барбоза: «Мертенс и Вагнер Лав были в шаге от перехода в „Локомотив“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Вагнер Лав, Мертенс Дрис
Сегодня, 05:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, как экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав и вингер сборной Бельгии Дрис Мертенс могли оказаться в «Локомотиве»:

«Два года назад Вагнер Лав расторг контракт в Китае и хотел снова поиграть в России. Ко мне Вагнер обратился через общих знакомых, попросил найти команду. Я договорился с „Локомотивом“, игроку предложили очень хорошие условия. Вагнер подписал предварительный контракт, вот-вот должен был прилететь, клуб уже готовил презентацию. Внезапно жена заявила, что возвращаться в Москву не желает. Мне позвонил Вагнер: „Извините, но Лусилен наотрез отказывается ехать. А я не хочу создавать дома проблемы“. На следующий день заключил контракт с „Коринтианс“. Позже разговаривал с Вагнером  он признал, что допустил ошибку: „Зря жену послушал…“

А в 2013-м в шаге от „Локомотива“ был бельгиец Дрис Мертенс. Мы все утрясли и с ПСВ, за который он тогда играл, и с агентами. Игрок приехал в Москву, согласовал финансовые условия, подписал предварительный контракт и улетел домой за вещами. После чего перестал отвечать на звонки — как и агенты. Через пару дней выяснилось, что Мертенс в „Наполи“. У итальянцев был интерес к Мертенсу, однако до конкретики не доходило. Когда узнали, что парень одной ногой в „Локомотиве“, вступили в переговоры. Он выбрал Серию А, хотя в России мог больше заработать».

Напомним, Вагнер Лав недавно заявил, что готов вернуться в ЦСКА.

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