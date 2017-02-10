Агент: «У „Халла“ есть три предложения из Китая по Эрнандесу»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Эвертон, Вест Бромвич, Чанчунь Ятай, Эрнандес Абель
Сегодня, 06:02 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Пабло Бентанкур, агент нападающего «Халл Сити» Абеля Эрнандеса, выбывшего из-за травмы на 3-4 недели, рассказал о заинтересованности китайских клубов в его клиенте:
«У „Халл Сити“ есть три предложения из Китая, одно лучше другого. У Абеля в „Халле“ остался только год контракта. Однако, клуб еще не готов его продать. Переезд в Китай был бы очень выгоден с финансовой точки зрения, но в то же время, это было бы серьезное понижение в классе для игрока. „Чанчунь Ятай“ очень сильно хотел приобрести Абеля.
У нас также есть несколько запросов по игроку на летнее трансферное окно, включая „Эвертон“ и „Вест Бромвич“».
В текущем сезоне АПЛ 26-летний форвард принял участие в 14 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас.
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