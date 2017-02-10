Нападающий «Динамо» Киев Эскобар перешел в бразильский «Васку да Гама»
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Динамо К, Васку да Гама, Эскобар Андрес
Сегодня, 06:42 | Источник: ФК "Васку да Гама" | Фото: Твиттер ФК "Васку да Гама" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий киевского «Динамо» Андрес Эскобар стал игроком «Васку да Гама».
24-летний форвард перебрался в украинский клуб в 2011 году, но сыграл за него только в одном матче в Кубке Украины. Будучи игроком «Динамо», колумбиец отправлялся в аренду в 5 различных клубов.
Bienvenido! Andrés Escobar é o sétimo reforço do Vasco para 2017
➡️ https://t.co/loaGD9CPQG 🇨🇴 pic.twitter.com/xoyA4X7sGL
— Vasco da Gama (@vascodagama) 9 февраля 2017 г.
Напомним, в декабре киевский клуб покинул голкипер Александр Рыбка.
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