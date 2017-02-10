Нападающий «Динамо» Киев Эскобар перешел в бразильский «Васку да Гама»

Нападающий киевского «Динамо» Андрес Эскобар стал игроком «Васку да Гама».

24-летний форвард перебрался в украинский клуб в 2011 году, но сыграл за него только в одном матче в Кубке Украины. Будучи игроком «Динамо», колумбиец отправлялся в аренду в 5 различных клубов.

Bienvenido! Andrés Escobar é o sétimo reforço do Vasco para 2017

➡️ https://t.co/loaGD9CPQG 🇨🇴 pic.twitter.com/xoyA4X7sGL — Vasco da Gama (@vascodagama) 9 февраля 2017 г.

Напомним, в декабре киевский клуб покинул голкипер Александр Рыбка.