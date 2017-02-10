Рауль: «Когда принципиальные соперники доходят до финала, это всегда расстраивает»
Сегодня, 07:17 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
Легендарный форвард «Реала» Рауль высказался относительно выхода «Барселоны» в финал Кубка Испании:
«Каждый раз, когда ты вылетаешь из турнира — как это было в случае с „Реалом“ — это всегда разочаровывает, особенно, если твои принципиальные соперники доходят до финала. Но мы входим в очень важный этап сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Это не означает, что Кубок совсем не важен, но победа в любом из двух других турниров имеет большее значение».
Напомним, что в финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Алавесом». «Реал» прервал свое выступление в турнире на стадии 1/4 финала, уступив «Сельте» с общим счетом 3:4.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через