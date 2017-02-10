Рауль: «Когда принципиальные соперники доходят до финала, это всегда расстраивает»

Легендарный форвард «Реала» Рауль высказался относительно выхода «Барселоны» в финал Кубка Испании:

«Каждый раз, когда ты вылетаешь из турнира — как это было в случае с „Реалом“ — это всегда разочаровывает, особенно, если твои принципиальные соперники доходят до финала. Но мы входим в очень важный этап сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Это не означает, что Кубок совсем не важен, но победа в любом из двух других турниров имеет большее значение».

Напомним, что в финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Алавесом». «Реал» прервал свое выступление в турнире на стадии 1/4 финала, уступив «Сельте» с общим счетом 3:4.