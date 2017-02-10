Рейтинг@Mail.ru

Рауль: «Когда принципиальные соперники доходят до финала, это всегда расстраивает»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Бланко Рауль Гонсалес
Сегодня, 07:17 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Легендарный форвард «Реала» Рауль высказался относительно выхода «Барселоны» в финал Кубка Испании:

«Каждый раз, когда ты вылетаешь из турнира — как это было в случае с „Реалом“ — это всегда разочаровывает, особенно, если твои принципиальные соперники доходят до финала. Но мы входим в очень важный этап сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Это не означает, что Кубок совсем не важен, но победа в любом из двух других турниров имеет большее значение».

Напомним, что в финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Алавесом». «Реал» прервал свое выступление в турнире на стадии 1/4 финала, уступив «Сельте» с общим счетом 3:4.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
20:34 Куртуа: «Неучастие в еврокубках не даёт „Челси“ преимуществ» 10
19:56 Ибрагимович: «Уверен, что МЮ возьмёт хотя бы один трофей» 18
16:34 Руни: «Знаем, что победить в Премьер-Лиге будет проблематично» 27
16:25 Элканн: «Невероятно, какие в „Интере“ неудачники» 53
16:03 Венгер: «„Арсеналу“ не нужен Харт» 9
15:44 Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“» 13
15:17 Де Хеа: «На тему „Реала“ я говорить не буду» 21
15:07 УЕФА хочет, чтобы 16 европейских сборных были разведены по разным группам на ЧМ-2026 33
14:09 Марадона: «Сампаоли - лучший аргентинский тренер» 25
13:27 Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт» 29
все материалы по этой теме
Турниры