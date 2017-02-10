Рейтинг@Mail.ru

Переход Колкера в «Локомотив» сорвался

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Локомотив М, КПР, Колкер Стивен
Сегодня, 07:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Английский защитник КПР Стивен Колкер, судя по всему, не будет играть за московский «Локомотив».

«Переход не состоится. Колкер постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи», — приводит слова своего источника ТАСС.

Несколько дней назад президент «Локомотива» Илья Геркус ездил в Лондон, где согласовал условия личного контракта с Колкером. Сторонам для осуществления трансфера оставалось уладить некоторые формальности. Пятого числа потенциальный новичок «Локо» был задержан лондонской полицией за пьяный дебош.

Позже московский «Локомотив» разместил на своей странице в «твиттере» сообщение, указывающее на срыв трансфера 25-летнего англичанина.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:20
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 07:58
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Переименованные. Как раньше назывались клубы РФПЛ?
Руководство «Терека» рассматривает вопрос о переименовании клуба в «Ахмат», а «Соккер.ру» вспоминает прежние имена других российских команд.
Комментариев: 51
00:37 Фото Кураньи посетил тренировку «Динамо» 9
08 февраля 2017
21:41 В Саранске появится ФК «Саранск» 29
21:34 Руководство «Терека» рассмотрит вопрос о переименовании клуба в ФК «Ахмат» 159
20:30 Арбитр Федотов не выполнил норматив по физподготовке 23
19:38 «Краснодар» сыграл вничью с «Хаугесундом» 7
18:09 «Анжи» уступил «Дукле» 27
17:14 Алханов: «Были разговоры о переименовании ФК „Терек“ в ФК „Ахмат“» 31
07 февраля 2017
17:43 ЦСКА не пропускал в этом году в отсутствие Акинфеева 83
04 февраля 2017
14:11 «Рубин» проиграл «Осиеку» в контрольном матче 21
все материалы по этой теме
Турниры