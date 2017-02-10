Переход Колкера в «Локомотив» сорвался

Английский защитник КПР Стивен Колкер, судя по всему, не будет играть за московский «Локомотив».

«Переход не состоится. Колкер постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи», — приводит слова своего источника ТАСС.

Несколько дней назад президент «Локомотива» Илья Геркус ездил в Лондон, где согласовал условия личного контракта с Колкером. Сторонам для осуществления трансфера оставалось уладить некоторые формальности. Пятого числа потенциальный новичок «Локо» был задержан лондонской полицией за пьяный дебош.

Позже московский «Локомотив» разместил на своей странице в «твиттере» сообщение, указывающее на срыв трансфера 25-летнего англичанина.