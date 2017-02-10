Морьентес: «Думаю, целью „Реала“ на этот сезон является победа в Ла Лиге»
Сегодня, 08:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Экс-нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о турнирных задачах своей бывшей команды в этом сезоне:
«Я думаю, что целью номер один для „Реала“ перед началом сезона являлась победа в Ла Лиге, и это по-прежнему так.
Если они смогут по пути выиграть Лигу чемпионов, это будет даже лучше, ведь победа в этом турнире желанна для всех. Но пять лет не выигрывать чемпионат — это не очень хорошо как для „Реала“, так и для его поклонников. Именно поэтому победа в чемпионате — это главная цель».
Защитник «сливочных» Серхио Рамос ранее отметил, что «Реал» сможет стать чемпионом при соответствующей поддержке болельщиков.
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