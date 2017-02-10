«Ювентус» попробует подписать Дугласа Косту
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Коста Дуглас
Сегодня, 08:24 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Ювентуса». «Бьянконери» летом попытаются заполучить бразильца, если тот выразит желание сменить клуб. Ранее 26-летний Коста заявил, что в Мюнхене он не полностью счастлив.
В этом сезоне он провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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