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Отец Панченко: «Кирилл будет играть в „Динамо“ или ЦСКА - шансы 50/50»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, ЦСКА, Локомотив М, Панченко Кирилл
Сегодня, 08:34 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Виктор Панченко, отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего сына. Права на футболиста принадлежат ЦСКА.

«В „Локомотиве“ Кирилла зимой точно не будет. „Динамо“ или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля».

Панченко является лучшим бомбардиром ФНЛ, в 21 матче он забил 15 голов.

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