Отец Панченко: «Кирилл будет играть в „Динамо“ или ЦСКА - шансы 50/50»
Сегодня, 08:34 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Виктор Панченко, отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего сына. Права на футболиста принадлежат ЦСКА.
«В „Локомотиве“ Кирилла зимой точно не будет. „Динамо“ или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля».
Панченко является лучшим бомбардиром ФНЛ, в 21 матче он забил 15 голов.
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08 февраля 2017
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У него в голове наверное еще песочница и кораблики))
Хотя игрок ОЧЕНЬ слаб,как раз его место или в ФНЛ или у лошадок0)!