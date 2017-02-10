Почеттино: «Алли в будущем может стать лидером „Тоттенхэма“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино видит в хавбеке «шпор» Деле Алли будущего лидера команды.

«Конечно, для клуба очень важен Уго Льорис, он капитан сборной Франции, опытный игрок, который всегда может дать совет молодым.

Но у нас также есть и молодой Алли, который при своем характере вполне может стать лидером команды в ближайшие несколько лет. У каждого игрока в нашем клубе есть лидерские качества, надо только их развить.

Чтобы побеждать, нужно иметь характер и постоянно работать. Мало просто сказать: „Я хочу побеждать“. Надо добиваться этого своим отношением к делу, энтузиазмом и мотивацией».