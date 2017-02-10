Почеттино: «Алли в будущем может стать лидером „Тоттенхэма“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио , Алли Деле
Сегодня, 09:04 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино видит в хавбеке «шпор» Деле Алли будущего лидера команды.
«Конечно, для клуба очень важен Уго Льорис, он капитан сборной Франции, опытный игрок, который всегда может дать совет молодым.
Но у нас также есть и молодой Алли, который при своем характере вполне может стать лидером команды в ближайшие несколько лет. У каждого игрока в нашем клубе есть лидерские качества, надо только их развить.
Чтобы побеждать, нужно иметь характер и постоянно работать. Мало просто сказать: „Я хочу побеждать“. Надо добиваться этого своим отношением к делу, энтузиазмом и мотивацией».
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Кроме твоих двух "НО", я вижу и один плюс.... становишься с помощью денег дубайских или российских олигархов мешком и тогда и он и много других будут рассказывать как в детстве спали в майке ШПОР.