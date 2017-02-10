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Рауль назвал 5 лучших игроков в истории «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Ди Стефано Альфредо, Рауль Гонсалес, Зидан Зинедин , Рамос Серхио, Роналду Криштиану
Сегодня, 09:23 | Источник: Marca.com | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный игрок «Реала» Рауль в эфире испанского ТВ назвал 5 лучших футболистов «сливочных» в истории клуба.

«Альфредо Ди Стефано - номер один в истории „Реала“, нет никаких сомнений», — сказал Рауль.

На второе место он поставил Франсиско Хенто, который является рекордсменом по числу побед в Кубке европейских чемпионов (6). Далее расположились Криштиану Роналду, Зинедин Зидан и Серхио Рамос.

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