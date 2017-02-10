Рауль назвал 5 лучших игроков в истории «Реала»

Легендарный игрок «Реала» Рауль в эфире испанского ТВ назвал 5 лучших футболистов «сливочных» в истории клуба.

«Альфредо Ди Стефано - номер один в истории „Реала“, нет никаких сомнений», — сказал Рауль.

На второе место он поставил Франсиско Хенто, который является рекордсменом по числу побед в Кубке европейских чемпионов (6). Далее расположились Криштиану Роналду, Зинедин Зидан и Серхио Рамос.