База «Луча» отключена от электроэнергии за неуплату долгов

Спортивную базу «Луча-Энергии» за неуплату отключили от электроэнергии, из-за этого не могут включить и подогрев футбольного поля на стадионе «Динамо», чтобы подготовить его к весеннему сезону.

«Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона „Динамо“. Чтобы к ранней весне газон был зеленым, обычно подключаем отопление. Такая ситуация впервые произошла в нашей истории», — сообщили в пресс-службе клуба.

Долг «Луча-Энергии» составляет 108 тысяч рублей за декабрь и январь. Погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы. Для разблокировки счетов необходимо 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новым тренером клуба стал Константин Емельянов.