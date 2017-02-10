База «Луча» отключена от электроэнергии за неуплату долгов
Сегодня, 10:45 | Источник: newsvl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивную базу «Луча-Энергии» за неуплату отключили от электроэнергии, из-за этого не могут включить и подогрев футбольного поля на стадионе «Динамо», чтобы подготовить его к весеннему сезону.
«Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона „Динамо“. Чтобы к ранней весне газон был зеленым, обычно подключаем отопление. Такая ситуация впервые произошла в нашей истории», — сообщили в пресс-службе клуба.
Долг «Луча-Энергии» составляет 108 тысяч рублей за декабрь и январь. Погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы. Для разблокировки счетов необходимо 11 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новым тренером клуба стал Константин Емельянов.
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В Китае все платное, государство никогда не идет навстречу. Медицина, образование, спорт, все, чтобы поступить в университеты, нужно быть просто лучшими. Государство обеспечивает инфраструктуру и планирование - например, сейчас весь Китай оплели сетью сверхскоростных поездов, которые ходят со скоростью 250-350 км/час, то есть у них обычные электрички ходят быстрее, чем у нас хваленые "сапсаны"))
Соответственно, в Китае уже создано 20 000 футбольных академий на базе школ, а к 2025 году будет создано 45 000. И эти ребята будут землю грызть, чтобы стать лучшими, ведь их никто не возьмет в клуб за откат, как делают у нас))
Команда, имеющая в своем названии слово "энергия" отключена от электроэнергии.
Чем вообще занимается президент клуба и другие его руководители?
Администрация края точно есть среди учредителей, какой от неё толк?