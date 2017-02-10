«Зенит» отправился на сборы в Бельгию

Сегодня утром «Зенит» отправился в Бельгию, на свой третий тренировочный сбор. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на сборы 24 футболиста. Отметим, что в составе делегации не оказалось голкипера Михаила Кержакова и нападающего Александра Кержакова.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Егор Бабурин

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Юрий Жирков

Полузащитники: Данни, Жулиано, Мак, Хави Гарсия, Маурисио, Павел Могилевец, Олег Шатов, Эрнани, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло

Нападающие: Александр Кокорин, Артём Дзюба, Лука Джорджевич.

Уже 16 февраля «Зенит» ждет выездной матч против бельгийского «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.