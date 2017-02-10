«Зенит» отправился на сборы в Бельгию
Сегодня утром «Зенит» отправился в Бельгию, на свой третий тренировочный сбор. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на сборы 24 футболиста. Отметим, что в составе делегации не оказалось голкипера Михаила Кержакова и нападающего Александра Кержакова.
Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Егор Бабурин
Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Юрий Жирков
Полузащитники: Данни, Жулиано, Мак, Хави Гарсия, Маурисио, Павел Могилевец, Олег Шатов, Эрнани, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло
Нападающие: Александр Кокорин, Артём Дзюба, Лука Джорджевич.
Уже 16 февраля «Зенит» ждет выездной матч против бельгийского «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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А где еще 20?В Удельном парке оставили снег убирать?))
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А где еще 20?В Удельном парке оставили снег убирать?))
А братьев Кержаковых уже списали?
но сами виноваты,что в эту ПОМОЙКУ ПЕРЕШЛИ)
Перешол в болото --- заверши карьеру))
Интересно у них узнать, где гроза Европы с 104-го места в рейтинге УЕФА к еврокубкам готовится?