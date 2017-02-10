Идову продлил контракт с «Амкаром» до 2020 года

Защитник «Амкара» Брайан Идову продлил контракт с клубом. Новое соглашение 24-летнего игрока рассчитано еще на три года.

«Я благодарен „Амкару“ за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие», — сказал Идову.

Идову выступает за «Амкар» с 2010 года. В этом сезоне он провел 16 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.