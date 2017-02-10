Идову продлил контракт с «Амкаром» до 2020 года
Сегодня, 11:05 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Амкара» Брайан Идову продлил контракт с клубом. Новое соглашение 24-летнего игрока рассчитано еще на три года.
«Я благодарен „Амкару“ за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие», — сказал Идову.
Идову выступает за «Амкар» с 2010 года. В этом сезоне он провел 16 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.
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