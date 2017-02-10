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Игроки «Арсенала» сравнили Роналду и Роналдо

Соккер.Ру // Заграница: события, Арсенал, Роналду Криштиану, Роналдо
Сегодня, 11:52 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футболистам «Арсенала» предложено было сделать выбор между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и известным бразильским игроком Роналдо. Большинство «канониров» отдали свой голос в пользу «зубастика», хотя защитник Дамиан Мартинес и вовсе предложил свой вариант ответа.

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