Игроки «Арсенала» сравнили Роналду и Роналдо

Футболистам «Арсенала» предложено было сделать выбор между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и известным бразильским игроком Роналдо. Большинство «канониров» отдали свой голос в пользу «зубастика», хотя защитник Дамиан Мартинес и вовсе предложил свой вариант ответа.