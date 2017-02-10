Игроки «Арсенала» сравнили Роналду и Роналдо
Сегодня, 11:52 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Футболистам «Арсенала» предложено было сделать выбор между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и известным бразильским игроком Роналдо. Большинство «канониров» отдали свой голос в пользу «зубастика», хотя защитник Дамиан Мартинес и вовсе предложил свой вариант ответа.
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Да и к чему вообще сравнение 2х разных игроков? Ну да ладно) Ни кто не спорит что Зубастик велик)