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Скауты «Динамо» следят за нападающим «Ароки» Томане

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арока, Динамо М, Томане
Сегодня, 12:07 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Скауты московского «Динамо» cледят за нападающим португальской «Ароки» Томане, сообщают СМИ. 24-летний игрок присоединился к клубу только этой зимой и успел сыграть 4 матча в чемпионате Португалии, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Ранее Томане также выступал за «Виторию Гимарайеш» и греческий «Панетоликос». Вызывался в молодежные сборные Португалии.

Накануне «бело-голубые» уступили в контрольном матче словенской «Олимпии» (0:2).

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