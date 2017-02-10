Скауты «Динамо» следят за нападающим «Ароки» Томане

Скауты московского «Динамо» cледят за нападающим португальской «Ароки» Томане, сообщают СМИ. 24-летний игрок присоединился к клубу только этой зимой и успел сыграть 4 матча в чемпионате Португалии, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Ранее Томане также выступал за «Виторию Гимарайеш» и греческий «Панетоликос». Вызывался в молодежные сборные Португалии.

Накануне «бело-голубые» уступили в контрольном матче словенской «Олимпии» (0:2).