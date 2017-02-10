Братья Кержаковы могут уйти в аренду
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Кержаков Александр, Кержаков Михаил
Сегодня, 12:17 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, которые не полетели с командой на сбор в Бельгии, могут уйти в аренду в другой клуб. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.
Напомним, что подопечные Мирчи Луческу вылетели в Тюбиз сегодня. Матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» пройдет 16 февраля.
Другие материалы по теме:
12:07 Слухи Скауты «Динамо» следят за нападающим «Ароки» Томане 2
Вчера
08 февраля 2017
07 февраля 2017
23:10 Слухи Тигиев согласовал контракт со «Спартаком» 96
22:35 Слухи Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом» 41
17:20 Слухи «Спартак» поборется за Касереса 74
Или войдите через
Но это статья УК,которые мы чтим))
Хорошо ли Вы спите?, Хороший ли у Вас аппетит?, Каковы Ваши взаимоотношения с родственниками?, Слышите ли Вы голоса в голове ?, Какие необычные ощущения у Вас бывают, бывают ли ?, Бывают ли у Вас страхи, какие?