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Братья Кержаковы могут уйти в аренду

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Кержаков Александр, Кержаков Михаил
Сегодня, 12:17 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, которые не полетели с командой на сбор в Бельгии, могут уйти в аренду в другой клуб. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации. 

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу вылетели в Тюбиз сегодня. Матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» пройдет 16 февраля. 

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