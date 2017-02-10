Братья Кержаковы могут уйти в аренду

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, которые не полетели с командой на сбор в Бельгии, могут уйти в аренду в другой клуб. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу вылетели в Тюбиз сегодня. Матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» пройдет 16 февраля.