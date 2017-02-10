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Конте: «Думаю, Диего Коста еще долго будет играть в „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио , Коста Диего
Сегодня, 12:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заверил, что нападающий Диего Коста счастлив в лондонском клубе.

«Нет причин для беспокойства. Коста - очень важный игрок для нас. Ситуация предельно ясна. Диего очень рад остаться с нами и очень рад бороться за титул. Останется ли он в „Челси“ надолго? Думаю, да. 

Я вижу Косту каждый день, вижу его приверженность команде. Он активно участвует в жизни клуба и любит его».

Ранее сообщалось, что Коста договорился с китайским клубом, но сам он эту информацию позже опроверг.

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