Конте: «Думаю, Диего Коста еще долго будет играть в „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заверил, что нападающий Диего Коста счастлив в лондонском клубе.

«Нет причин для беспокойства. Коста - очень важный игрок для нас. Ситуация предельно ясна. Диего очень рад остаться с нами и очень рад бороться за титул. Останется ли он в „Челси“ надолго? Думаю, да.

Я вижу Косту каждый день, вижу его приверженность команде. Он активно участвует в жизни клуба и любит его».

Ранее сообщалось, что Коста договорился с китайским клубом, но сам он эту информацию позже опроверг.