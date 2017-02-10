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Ди Мария: «В финале ЛЧ было бы здорово встретиться с „Реалом“»

Матч: БарселонаБарселона-:-ПСЖПСЖ
Начало матча: 08.03.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Ди Мария Анхель
Сегодня, 13:03 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от дуэли с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, а также отметил, что в решающем поединке турнира был бы не против сыграть со своей бывшей командой - «Реалом».

«„Барселона“ всегда опасна. Как правило, к этой части сезона они подходят в максимальных кондициях, но у каталонцев были проблемы в некоторых последних играх, так что мы способны доставить им неприятности.

Я всегда говорил, что Месси отличается от всех остальных. Если у него идет игра, то она идет у всей команды. Их трезубец является сильнейшей атакой мира. 

Трудно поддерживать каждый год такой уровень, но я думаю, что „Барселона“ по-прежнему очень хороша. Они ведут борьбу в трех турнирах.

Сыграть в финале с „Реалом“? Да, это было бы очень здорово. Я надеюсь, мы сможем пройти „Барселону“, а я снова приеду в Мадрид на игру с „Реалом“».

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