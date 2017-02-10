Ди Мария: «В финале ЛЧ было бы здорово встретиться с „Реалом“»
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от дуэли с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, а также отметил, что в решающем поединке турнира был бы не против сыграть со своей бывшей командой - «Реалом».
«„Барселона“ всегда опасна. Как правило, к этой части сезона они подходят в максимальных кондициях, но у каталонцев были проблемы в некоторых последних играх, так что мы способны доставить им неприятности.
Я всегда говорил, что Месси отличается от всех остальных. Если у него идет игра, то она идет у всей команды. Их трезубец является сильнейшей атакой мира.
Трудно поддерживать каждый год такой уровень, но я думаю, что „Барселона“ по-прежнему очень хороша. Они ведут борьбу в трех турнирах.
Сыграть в финале с „Реалом“? Да, это было бы очень здорово. Я надеюсь, мы сможем пройти „Барселону“, а я снова приеду в Мадрид на игру с „Реалом“».
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БУГАГАГАГАГАГА
Барса вас разорвет. А Реал в финал в этом году судьи тащить не будут, как в прошедшей лиге чемпионов. Скорей наоборот утопят, чтобы одного победителя не было 2 года подряд.