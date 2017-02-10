Венгер: «С „Челси“ была равная игра, они забили скандальный гол»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил поражение от «Челси» (1:3) в 24-м туре АПЛ, посетовав на несправедливо засчитанный первый гол Маркоса Алонсо.

«В целом защита „Арсенала“ в том матче действовала не лучшим образом, особенно в эпизодах с голами.

Это была равная игра с множеством внезапных голов и моментов. Если вы посмотрите на сэйвы, которые делали оба вратаря, то увидите, что это была равная игра.

Думаю, мы сделали некоторые тактические ошибки, особенно в эпизоде с первым голом, а самое главное - нам не повезло, потому что был засчитан скандальный гол».