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Венгер: «С „Челси“ была равная игра, они забили скандальный гол»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 13:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил поражение от «Челси» (1:3) в 24-м туре АПЛ, посетовав на несправедливо засчитанный первый гол Маркоса Алонсо.

«В целом защита „Арсенала“ в том матче действовала не лучшим образом, особенно в эпизодах с голами.

Это была равная игра с множеством внезапных голов и моментов. Если вы посмотрите на сэйвы, которые делали оба вратаря, то увидите, что это была равная игра.

Думаю, мы сделали некоторые тактические ошибки, особенно в эпизоде с первым голом, а самое главное - нам не повезло, потому что был засчитан скандальный гол».

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