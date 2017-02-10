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Яп Стам - лучший тренер Чемпионшипа в январе

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: тренеры, Рединг, Стам Яп
Сегодня, 14:20 | Источник: Твиттер Чемпионшипа | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник «Рединга» Яп Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа в январе. В прошлом месяце команда голландца одержала 4 победы в 6 встречах. После 30 туров подопечные Стама идут на 3-й позиции в таблице лиги, находясь в зоне плей-офф.

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