Яп Стам - лучший тренер Чемпионшипа в январе
Сегодня, 14:20 | Источник: Твиттер Чемпионшипа | Редакция: Дмитрий Кристя
Наставник «Рединга» Яп Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа в январе. В прошлом месяце команда голландца одержала 4 победы в 6 встречах. После 30 туров подопечные Стама идут на 3-й позиции в таблице лиги, находясь в зоне плей-офф.
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