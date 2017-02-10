Яп Стам - лучший тренер Чемпионшипа в январе

Наставник «Рединга» Яп Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа в январе. В прошлом месяце команда голландца одержала 4 победы в 6 встречах. После 30 туров подопечные Стама идут на 3-й позиции в таблице лиги, находясь в зоне плей-офф.

4️⃣ wins from 6️⃣, in among the Play-Off places 💪 Congrats to @ReadingFC's Jaap Stam - our Manager of the Month >> https://t.co/teOjiXXquA pic.twitter.com/tkN0BBftCZ — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 10 февраля 2017 г.