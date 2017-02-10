Руни - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ

Авторитетное британское издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ. Так, исходя из этого списка, становится понятно, что самым высокооплачиваемым футболистом лиги является нападающий МЮ Уэйн Руни, оклад которого составляет 300 тысяч фунтов в неделю. В «Челси» лидер по зарплате Сеск Фабрегас (220 тысяч), в «Манчестер Сити» - Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч), а в «Арсенале» - Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю).