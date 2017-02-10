Алли - лучший игрок АПЛ в январе, Клемент - лучший тренер

Наставник «Суонси» Пол Клемент признан лучшим тренером АПЛ в январе. Приняв терпящий бедствие клуб в самом начале года, Клемент сумел выиграть три матча из четырех, благодаря чему «лебеди» покинули зону вылета.

А лучшим игроком месяца стал полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. В январе талантливый хавбек провел 5 матчей в чемпионате Англии, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.