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Энди Кэрролл - автор самого красивого гола в АПЛ в прошлом месяце

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Вест Хэм, Кэрролл Энди
Сегодня, 14:55 | Источник: Premierleague.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Гол нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла в ворота «Кристал Пэлас» признан самым красивым взятием ворот в АПЛ в прошлом месяце. В этом сезоне до Кэрролла подобную награду выигрывал еще один игрок «молотков» Димитри Пайет, который в настоящее время уже покинул команду.

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