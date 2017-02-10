Энди Кэрролл - автор самого красивого гола в АПЛ в прошлом месяце

Гол нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла в ворота «Кристал Пэлас» признан самым красивым взятием ворот в АПЛ в прошлом месяце. В этом сезоне до Кэрролла подобную награду выигрывал еще один игрок «молотков» Димитри Пайет, который в настоящее время уже покинул команду.