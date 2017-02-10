Новосельцев залечил травму и присоединится к «Зениту» 17 февраля

По информации источника, защитник «Зенита» Иван Новосельцев полностью восстановился после микротравмы и вчера приступил к полноценным тренировкам. По рекомендации врачей футболист остался в Санкт-Петербурге, где еще несколько дней продолжит работать по индивидуальной программе. Он присоединится к команде 17 февраля, сразу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».