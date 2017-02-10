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Новосельцев залечил травму и присоединится к «Зениту» 17 февраля

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Новосельцев Иван
Сегодня, 15:05 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, защитник «Зенита» Иван Новосельцев полностью восстановился после микротравмы и вчера приступил к полноценным тренировкам. По рекомендации врачей футболист остался в Санкт-Петербурге, где еще несколько дней продолжит работать по индивидуальной программе. Он присоединится к команде 17 февраля, сразу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

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