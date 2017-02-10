Деменко: «Думаю, между Михаилом Кержаковым и Луческу произошел конфликт»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал тот факт, что клуб не взял вратаря Михаила Кержакова на сборы в Бельгию.

«Тяжело предположить, что происходит внутри команды. Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу „Зениту“. Но как сложилась ситуация - никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная.

Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из „Зенита“. Сейчас для него самое главное - игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в „Оренбурге“, а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания».