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Деменко: «Думаю, между Михаилом Кержаковым и Луческу произошел конфликт»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Деменко Максим, Кержаков Михаил, Луческу Мирча
Сегодня, 15:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал тот факт, что клуб не взял вратаря Михаила Кержакова на сборы в Бельгию.

«Тяжело предположить, что происходит внутри команды. Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу „Зениту“. Но как сложилась ситуация - никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная.

Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из „Зенита“. Сейчас для него самое главное - игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в „Оренбурге“, а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания».

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