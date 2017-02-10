Луис Суарес: «В „Барселоне“ никто из игроков не ставит себя выше других»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о взаимоотношениях между игроками внутри команды.

«Что меня удивило здесь, так это то, что в „Барселоне“ никто из игроков не думает, что он лучше других. Такие игроки, как Месси, Иньеста, Неймар, они выиграли всё, но продолжают работать изо дня в день, как будто бы не достигли ничего. Я горд быть частью этой команды».

Ранее в похожем ключе высказывался и защитник каталонцев Жорди Альба.