Бабаев: «Есть вероятность, что Панченко весной окажется в ЦСКА»
Сегодня, 16:57 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, права на которого принадлежат «армейцам».
«Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции „Динамо“. До сегодняшнего дня мы не получили письма, что „Динамо“ хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой.
Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чём-то окончательно пока рано».
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Лучше уж в Динамо,там он уже как свой и понимание с партнерами есть.