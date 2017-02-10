Бабаев: «Есть вероятность, что Панченко весной окажется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, права на которого принадлежат «армейцам».

«Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции „Динамо“. До сегодняшнего дня мы не получили письма, что „Динамо“ хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой.

Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чём-то окончательно пока рано».