Рейтинг@Mail.ru

Мареска завершил карьеру в 37 лет

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Мареска Энцо
Сегодня, 17:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

37-летний полузащитник Энцо Мареска объявил о завершении карьеры. Последним клубом известного итальянца была «Верона», из которой он ушел свободным агентом зимой. Мареска не стал искать новой команды и завязал с футболом. Ранее он играл за «Ювентус», «Вест Бромвич», «Фиорентину», «Севилью», «Олимпиакос», «Малагу», «Сампдорию» и «Палермо».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
14:32 Фото Руни - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ 30
13:03 Ди Мария: «В финале ЛЧ было бы здорово встретиться с „Реалом“» 32
12:24 Барцальи пропустит 2 недели 2
09:23 Рауль назвал 5 лучших игроков в истории «Реала» 180
03:30 Уилшир: «Мне необходимо играть, за этим я и пришел в „Борнмут“» 3
02:17 «Боруссия» оценивает Обамеянга в 70 млн евро 14
01:59 Выпустивший рэп-сингл Дренте объявил о завершении футбольной карьеры 9
Вчера
23:59 Ван Перси дисквалифицирован на три матча 6
23:51 Виллиан: «Ко мне был интерес со стороны МЮ» 1
22:59 Эрнанес: «Я был горд носить форму „Ювентуса“ полтора года» 5
все материалы по этой теме
Турниры