Мареска завершил карьеру в 37 лет
Сегодня, 17:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
37-летний полузащитник Энцо Мареска объявил о завершении карьеры. Последним клубом известного итальянца была «Верона», из которой он ушел свободным агентом зимой. Мареска не стал искать новой команды и завязал с футболом. Ранее он играл за «Ювентус», «Вест Бромвич», «Фиорентину», «Севилью», «Олимпиакос», «Малагу», «Сампдорию» и «Палермо».
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