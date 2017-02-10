Мареска завершил карьеру в 37 лет

37-летний полузащитник Энцо Мареска объявил о завершении карьеры. Последним клубом известного итальянца была «Верона», из которой он ушел свободным агентом зимой. Мареска не стал искать новой команды и завязал с футболом. Ранее он играл за «Ювентус», «Вест Бромвич», «Фиорентину», «Севилью», «Олимпиакос», «Малагу», «Сампдорию» и «Палермо».