Черчесов: «России надо проверить себя на уровне чемпионов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что очень серьезно относится к предстоящему Кубку Конфедераций.

«Кубок Конфедераций важен, потому что это не простой турнир, это кубок чемпионов. Думаю, и болельщик мечтает увидеть многие команды. Поэтому здесь нельзя олимпийским девизом довольствоваться „главное – участие“, это нам не подходит.

Надо нам и себя проверить на уровне чемпионов, и готовность свою. Это будет как лакмусовая бумажка для нас».