Черчесов: «России надо проверить себя на уровне чемпионов»
Сегодня, 17:56 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что очень серьезно относится к предстоящему Кубку Конфедераций.
«Кубок Конфедераций важен, потому что это не простой турнир, это кубок чемпионов. Думаю, и болельщик мечтает увидеть многие команды. Поэтому здесь нельзя олимпийским девизом довольствоваться „главное – участие“, это нам не подходит.
Надо нам и себя проверить на уровне чемпионов, и готовность свою. Это будет как лакмусовая бумажка для нас».
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