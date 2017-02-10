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Черчесов: «России надо проверить себя на уровне чемпионов»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: тренеры, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 17:56 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что очень серьезно относится к предстоящему Кубку Конфедераций.

«Кубок Конфедераций важен, потому что это не простой турнир, это кубок чемпионов. Думаю, и болельщик мечтает увидеть многие команды. Поэтому здесь нельзя олимпийским девизом довольствоваться „главное – участие“, это нам не подходит.

Надо нам и себя проверить на уровне чемпионов, и готовность свою. Это будет как лакмусовая бумажка для нас».

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