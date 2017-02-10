Название стадиона на Крестовском острове выберут голосованием

Определено рабочее название нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Во время проведения Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 он будет называться «Арена Санкт-Петербург». После завершения турниров планируется провести голосование в Интернете, где и будет определено новое название стадиона.