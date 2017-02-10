Название стадиона на Крестовском острове выберут голосованием
Сегодня, 18:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Определено рабочее название нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Во время проведения Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 он будет называться «Арена Санкт-Петербург». После завершения турниров планируется провести голосование в Интернете, где и будет определено новое название стадиона.
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По словам Милонова, если стадион «Зенита» переименовать в «Путин-Арену», он станет «памятником эпохи, которую сейчас переживает страна, воплощенным символом духа времени современной России».
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Без комментариев)))
По словам Милонова, если стадион «Зенита» переименовать в «Путин-Арену», он станет «памятником эпохи, которую сейчас переживает страна, воплощенным символом духа времени современной России».
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Без комментариев)))
Эх ты, бедолага.
Сегодня 19:21
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
В силу профессии меня интересуют индивидуумы, отличные от обычных здоровых людей! :)
ночные ВАЗы на Пряжке убираешь????
сочувствую, но не более того!!!!
2. Говорят динамовский переплюнет по финансовым вливаниям зенитовский!
3. В РЖД не воруют?
2.Если нечего сказать про футбол, то читай заключительные 5 слов в 1-м пункте.