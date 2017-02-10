Тимощук объявил о завершении карьеры
Сегодня, 18:39 | Источник: sportarena.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук, последним клубом которого был «Кайрат», объявил о завершении карьеры.
«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы. На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха».
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- Это наши герои, и мы со своей стороны поддерживаем их как можем. Поэтому мы приехали сюда в госпиталь, чтобы добавить им положительных эмоций. Как спортсмены мы со своей стороны будем стараться добавить положительных эмоций, чтобы они быстрее выздоровели и вернулись в мирную жизнь.
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Для справки))
Удачи в дальнейшем.
P.s.Помню, как Федун хихикал над трансфером Тимохи в Зенит....следом было чемпионство , кубок УЕФА , а мясные так и продолжают хихикать)